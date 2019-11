Verkehr : Kurfürstenstraße halbseitig gesperrt

Foto: Christine Catrein. Foto: TV/Christine Catrein

Wittlich (red) Noch bis 26. November werden in der Kurfürstenstraße vor dem Kolpinghaus Sanierungsarbeiten im Gehweg und in der Fahrbahn ausgeführt. In diesem Bereich ist daher der Gehweg auf der Seite Kolpinghaus voll und die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken