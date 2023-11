Warum es mehrere Jahre dauert, um eine kleine Brücke zu bauen Traben-Trarbachs unendliche Geschichte

Traben-Trarbach · Frust, Kopfschütteln, Erleichterung: Drei Jahre hat sie auf sich warten lassen, jetzt wird die morsche, gesperrte Brücke über den Kautenbach in Traben-Trarbach endlich ersetzt. Drei Jahre, in denen nach Fördermitteln gesucht wurde – am Ende vergeblich.

14.11.2023 , 19:38 Uhr

So sah sie aus, die morsche Brücke über den Kautenbach. Sie wird nun, nach langem Hin und Her, durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Foto: TV/Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Von Ursula Bartz

Erwin Haussmann ist enttäuscht. Und wütend. „Ich bekomme das einfach nicht in meinen Kopf“, sagt er. Wovon der erste Stadtbeigeordnete Trarben-Trarbachs spricht, ist eine Fußgängerbrücke über den Kautenbach im Stadtteil Trarbach. Weil die Holzkonstruktion gegenüber der Thermalquelle wegen der hohen Feuchtigkeit morsch geworden war, musste sie gesperrt werden. Das ist nun drei Jahre her.