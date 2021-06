Wittlich : Hilfen zum eigenen Älterwerden

Ein Jugendlicher holt mit einer geballten Faust zum Schlag aus. (undatiertes gestelltes Archivbild). In ganz Hessen geraten Jugendliche in zunehmendem Maße mit dem Gesetz und den Behörden in Konflikt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren stellen ein Zehntel der 148 000 Tatverdächtigen, die der hessischen Polizei im vergangenen Jahr ins Netz gegangen sind. Nach Einschätzung zahlreicher Experten haben Gewaltbereitschaft und die Akzeptanz von Waffen in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Das hat eine dpa-Umfrage ergeben. dpa (zu dpa Themenpaket Kriminalität/Jugend vom 27.5.1998) COLORplus +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: TV/--