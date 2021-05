Marienburg/Wittlich : Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt schützen

Marienburg/Wittlich Die FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg und Wittlich veranstaltet einen kostenlosen Kurs darüber, wie man Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt schützt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag 1. Juli, von 18 bis 21.30 Uhr statt.

Dabei geht es um Fragen wie: Worauf gilt es zu achten? Woran erkennt man in Freizeiten, in Gruppenstunden, in Aktionen und im täglichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen mögliche Gefährdungen?