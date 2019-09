Sport : Fischereischein erwerben

Kröv/trier (red) Der Bezirks-Fischerei-Verband Trier bietet zur Vorbereitung auf die staatliche Fischerprüfung Rheinland-Pfalz, am Freitag, 6. Dezember, einen Vorbereitungslehrgang in Kröv an. Der Kurs findet am Samtag, 28. September, ab 9 Uhr im Vereinsheim Raiffeisenstraße in Kröv statt.

