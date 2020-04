Medizin : Kurzarbeit im Verbundkrankenhaus

Wittlich Das Verbundklinikum Bernkastel/Wittlich führt ab 1. Mai Kurzarbeit im geringen Umfang ein.

Während Ärzte, Therapeuten und Pflegende im Rahmen der Corona-Krise mit Hochdruck die notwendigen Vorbereitung auf eine schwere Erkrankungswelle umsetzten, ging die Arbeit in manchen administrativen Bereichen, wie beispielsweise dem Wirtschafts- und Versorgungsdienst, in Teilen der Verwaltung oder auch dem Schreibdienst analog zu den Patientenzahlen zurück. So wurden hier bereits im April alternative Maßnahmen, wie ein Abbau von Überstunden und Urlaub sowie ein gezielter Aufbau von Minusstunden eingesetzt. In der vergangenen Woche führte die Klinikleitung, begleitet durch Mitglieder der MAV, mit den Mitarbeitern betroffener Abteilungen Gespräche, um gemeinsame Lösungsmodelle zu entwickeln. „Wir bedauern sehr, diesen Schritt in der aktuellen Situation tun zu müssen", betont Ulrike Schnell, kaufmännische Direktorin der Klinik und verspricht, „alles daranzusetzen, sobald wie möglich wieder den Rückzug von der Kurzarbeit einleiten zu können. Um die Lohneinbußen für die betroffenen Mitarbeiter zu minimieren, stocken wir das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent ihres Nettogehaltes auf.“