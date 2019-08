Polizei : Stromausfall an der Mosel

Piesport/Neumagen-Dhron/Trier Zu einem Stromausfall zwischen 9 und 10.30 Uhr kam es am Freitagmorgen in den Gemeinden Piesport und Neumagen-Dhron. Bei Baggerarbeiten wurde ein Kabel beschädigt, wie David Kryszons von der zuständigen Westnetz GmbH in Trier mitteilt.