Wanderung : Kurzwanderung bei Kopp

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm veranstaltet am Mittwoch, 15. Juli, eine Wanderung bei Kopp. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausplatz in Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dort aus geht es in privaten Autos zum Ausgangspunkt der Wanderung. Mitfahrgelegenheit ist für drei Euro gegeben.

Die Tour führt zu den Eishöhlen, bitte an eine Taschenlampe denken, zur XXL-Aussichtsbank und zurück nach Kopp.

Die Strecke ist etwa fünf Kilometer lang und mittelschwer. Eine Einkehr ist vorgesehen.