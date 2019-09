Religion : Kyllburger Kreis in Himmerod

Großlittgen (red) Dr. Reinhold Bohlen, Rektor der Abteikirche Himmerod und Beauftrager des Trierer Bischifs für das Kloster, spricht am Dienstag, 24. September, 10 Uhr, in den Räumen des Klosters mit den Mitgliedern des Kyllburger Kreises der ehemaligen Landvolkhochschule in Kyllburg.

Thema ist „Auferstanden aus Ruinen – das Kloster Himmerod vom 23. Sept. 1919 bis heute“.

Im Sommer 1919 war das Kloster Himmerod ein Trümmerhaufen. Aber es wurde wieder aufgebaut. 100 Jahre später fragt man sich erneut: Wie geht es weiter. 100 Jahre später – wie geht es weiter?