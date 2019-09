Verkehr : L 16 bei Manderscheid: Erneut Vollsperrung wegen Brückenbau

Manderscheid Landesstraße 16 bei Manderscheid: Verkehrsteilnehmer müssen erhebliche Umwege fahren

Das Autobahnamt Montabaur und der Landesbetrieb Mobilität Trier (LBM) Trier haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: Verkehrsteilnehmer, die rund um die Anschlusstelle Manderscheid der Autobahn 1 unterwegs sind, müssen erneut erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Die gute: Im Zusammenhang mit dem Brückenneubau soll dies nach Angaben der beiden Straßenbaubehörden zum letzten Mal der Fall sein.

Die Arbeiten an der zweiten Brückenhälfte im Zuge der A 1 sind fertiggestellt. Das Traggerüst wird abgebaut. „Damit sich die Fahrbahn der L 16 unterhalb der Brücke wieder in einem verkehrssicheren Zustand befindet“, teilen die Behörden weiter mit, stehen jetzt noch verschiedene Entwässerungs-, Erd- und Asphaltarbeiten an. Die Arbeiten können überwiegend nur unter Vollsperrung der L16 umgesetzt werden.

Für diese Straßenbauarbeiten wird die L 16 in der Zeit vom 23. September, 7 Uhr, bis voraussichtlich 4. November für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung verläuft – wie bisher – über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken. Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 Kilometer pro Stunde werden gebeten, über die A 1 und die benachbarten Anschlussstellen Mehren und Hasborn zu fahren. An der Anschlussstelle Manderscheid wird der Verkehr an der Baustelle vorbei mit einer Ampelanlage geregelt. Ausschließlich der Linienbusverkehr und die Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit weniger als 60 Kilometer pro Stunde werden über einen asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Eckfeld und Pantenburg geführt.