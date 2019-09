Verkehr : L 60 wird auf 4,5 Kilometern gesperrt

Oberöfflingen/Schladt Mit den Bauarbeiten zur Sanierung der Landesstraße 60 zwischen Schladt und Oberöfflingen soll am Montag, 23. September, auf einer Länge von 4,5 Kilometern begonnen werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mit.

Das Verkehrsaufkommen an der L 60 beträgt an der Stelle rund 536 Fahrzeuge in 24 Stunden mit einem Schwerverkehrsanteil von fünf Prozent. Die Umleitung erfolgt über die L 34 von Großlittgen über Minderlittgen, weiter über die K 54, Wittlich, L 52, Hasborn, L 64 und L63 über Niederöfflingen und Oberöfflingen sowie entsprechend umgekehrt. Die Strecke wird entsprechend örtlich ausgeschildert.