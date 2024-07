„Jeder tut, was er gut kann“ Menschen aus Enkirch engagieren sich für einen lebenswerten Heimatort

In vielen Ortschaften gibt es Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen. Doch oft fehlt es an Informationen, wen man in seiner Freizeit unterstützen kann, und an Kontakten, seine Hilfe den Menschen anzubieten, die diese tatsächlich brauchen. Das soll sich in der knapp 1500 Einwohner zählenden Moselgemeinde Enkirch ändern. Denn dort haben der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück, die Ortsgemeinde Enkirch und die beiden Kirchengemeinden ein gemeinsames Projekt gestartet unter dem Stichwort „L(i)ebenswertes Enkirch“.