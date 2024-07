Rund 2,5 Millionen Euro L105 bei Reil wird saniert: Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet

Für die kommenden Monate müssen sich Reiler, die in Richtung Wittlich unterwegs sind, auf Umleitungen gefasst machen. Denn ab Freitag, 2. August, wird die Landesstraße 105 zwischen den Anschlussstellen der B49 bis zur Kreisstraße K63 bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt. Der Grund: Die 1200 Meter lange Strecke weist auf dem gesamten Verlauf im Oberbau deutliche Schäden auf und wird daher saniert, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Presseerklärung mit. Das Land trägt die Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.