Wittlich/Hetzerath/Schweich : Viele Unfälle und Verletzte : Warum knallt es auf der L 141 so oft?

Der jüngste Unfall auf der L141 an der Einmündung in Richtung Dreis ereignete sich am 28. Dezember. Foto: Agentur SIKO

Wittlich/Salmtal/Hetzerath/Schweich Allein im Dezember ereigneten sich auf der L141 zwischen Wittlich und Schweich vier schwere Unfälle, bei denen elf Personen verletzt wurden. Ist die Landstraße entlang der Autobahn A1 außergewöhnlich gefährlich und wo knallt es auf der Strecke am häufigsten?

Die Landesstraße 141 zwischen Wittlich und Schweich birgt viele Gefahrenquellen und man hat den Eindruck, dass es dort besonders häufig knallt. Im letzten Monat des Jahres 2022 schepperte es dort gleich vier Mal.

Viele Unfälle

Der traurige Höhepunkt dieser Unfallserie ereignete sich am 28. Dezember: Ein 94-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Dreis an die Einmündung an der L 141 heranfuhr, beabsichtigte nach links in Richtung Wittlich auf die L 141 einzubiegen (wir berichteten). Nach Angaben der Polizei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Renault Twingo, welcher mit drei Personen besetzt war. Bei dem Unfall in der Tempo-70-Zone wurde der 94-Jährige eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Die Personen aus dem Twingo, darunter auch ein fünfjähriger Junge, wurden ebenfalls verletzt in das Krankenhaus Wittlich gefahren. Am 6. Dezember kollidierten auf der L 141 in Wittlich auf Höhe des Industriegebiets Mesenberg gleich drei Fahrzeuge, fünf Personen wurden verletzt. Bei zwei weiteren Unfällen auf der Landesstraße wurden im Dezember zwei weitere Personen verletzt. Am 24. und auch 25. November ereignete sich auf der L 141 in Höhe der Autobahnauffahrt in Schweich jeweils ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 17-Jähriger wurde schwer, eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt.

Unfallstatistik der Polizei

Wer die Polizeimeldungen zur L 141 verfolgt, der kann leicht den Eindruck gewinnen, dass diese Landesstraße zwischen Schweich und Wittlich eine ziemlich gefährliche Strecke darstellt. Nach der Vielzahl schwerer Unfälle, die sich dort zum Jahresende ereignet haben, stellen sich Fragen: Ist die L141 ein Unfallschwerpunkt ist? Knallt es dort in letzter Zeit häufiger? Und warum ist die Straße so gefährlich?

Auskunft dazu gibt das Polizeipräsidium Trier. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wittlich erstreckt sich die L141 von der Gemarkung Hetzerath (ab Bekonder Kreisverkehr) im Industriepark Region Trier (IRT) bis nach Wittlich. Auf diesem rund 15 Kilometer langen Streckenabschnitt zählt die Polizei im Jahr 2022 insgesamt 36 Verkehrsunfälle, bei denen 18 Menschen leicht oder schwer verletzt wurden. 2021 knallte es dort mit 49 Unfällen noch häufiger, es wurden dabei jedoch nur sieben Menschen verletzt. In den vergangenen fünf Jahren von 2018 bis 2022 kam es auf dem Streckenabschnitt zu 208 Verkehrsunfällen mit 49 Leichtverletzten und 16 Schwerverletzten. Auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt vom IRT bis zum Schweicher Brückenkopf an der Mosel, auf dem die L141 auch durch die Stadt Schweich führt, zählt die Polizei 2022 insgesamt 56 Unfälle mit zwei Schwerverletzten sowie elf Leichtverletzten. Auf diesem wesentlich kürzeren Streckenabschnitt, auf dem die Unfälle am Autobahnanschluss Schweich ebenso wie die Unfälle im Stadtgebiet gezählt werden, kam es in den vergangenen fünf Jahren zu 218 Unfällen. Die Polizeiinspektion Schweich zählt „acht Unfälle mit Schwerverletzten sowie 38 Unfälle mit Leichtverletzten“.

Bei den insgesamt 418 Verkehrsunfällen auf der L141 der vergangenen fünf Jahre zwischen Wittlich und Schweich kam kein Mensch ums Leben.

Ist denn die Zahl der Unfälle gestiegen? Nein, sagt die Polizei. „Die Darstellungen der Unfallzahlen belegen, dass sich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle nicht erhöht hat. Gemessen am hohen Verkehrsaufkommen wird die Anzahl der Verkehrsunfälle insgesamt als niedrig bewertet, obgleich die Folgen für die Verletzten im Einzelfall schwerwiegend und bedauerlich sind.“

Ein Gefahrenschwerpunkt – gemessen an der Zahl der Unfälle – ist die L141 demnach also nicht.

Was sind die Gefahrenpunkte?

Hauptursächlich für die meisten Unfälle sei nicht die gefahrene Geschwindigkeit, erklärt die Polizei. Besonders viele Unfälle geschehen an Einmündungsbereichen. „Hinsichtlich etwaig vorhandener Unfallschwerpunkte zeigen sich diese im Bereich der Einmündungen L141/A60 und am Gasthof Breit.“ Bei den Unfällen an den Einmündungsbereichen und Abfahrten zu den Grundstücken handele es sich überwiegend um Fälle der Missachtung von Vorfahrt oder Vorrang eines anderen Verkehrsteilnehmers. Auffahrunfälle geschehen laut Polizei infolge zu geringen Sicherheitsabstandes.

Besonders häufig auf der L141 knallte es im Gebiet der PI Wittlich an der Autobahnanschlussstelle zur A60. In den letzten fünf Jahren ereigneten sich dort 50 Unfälle, bei denen 17 Personen verletzt wurden. 19 Unfälle gab es an der Einmündung zum Gasthof „Zur Breit“. An der Einfahrt zum landwirtschaftlichen Betrieb Hof Breit kam es in den vergangenen fünf Jahren zu vier Verkehrsunfällen. An der Kreuzung am Industriegebiet Mesenberg zählt die Polizei in diesem Zeitraum sechs Unfälle.

Auf diesem Streckenabschnitt ereignen sich zudem viele Wildunfälle. Insgesamt wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Salmtal und Wittlich in den Jahren 2018 – 2022 insgesamt 84 Wildunfälle aufgenommen. Für ein Drittel der Unfälle auf diesem Streckenabschnitt waren laut Angaben der Polizei also der Zusammenstoß mit Wild ursächlich.

Welche Konsequenzen werden gezogen?