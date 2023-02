Gastronomie an der Mosel : La Bonne Adresse: Französische Küche auf Spitzenniveau

Thierry Roussel und Jane Schauberger sind die guten Seelen des Restaurants. Foto: TV/Beckmann

Bernkastel-Kues/Andel Thierry Roussel und Jane Schauberger betreiben in Andel das Restaurant „La Bonne Adresse“. Roussel hat französische Wurzeln. Das macht sich auf der Speisekarte bemerkbar.

Der Name ist Auftrag und Versprechen zugleich: La Bonne Adresse. Selbst wer der französischen Sprache nicht mächtig ist, weiß, was das heißt: die gute Adresse. Das Restaurant liegt aber nicht in Frankreich, sondern mitten im Wohngebiet im Bernkastel-Kues Stadtteil Andel. Mit dem Nachbarland hat es aber schon zu tun, denn in der Küche regiert Thierry Roussel. Und der Name klingt nicht nur französisch, er ist es auch. Der 33-Jährige hat einen französischen Vater und ist auch in Frankreich zur Welt gekommen. Ziemlich schnell zog es Vater Dominique, Mutter Heike und den kleinen Thierry in die Heimat der Mutter. Dort bauten sie ein kleines Weingut auf, und boten in Neubauten Zimmer, Ferienwohnungen und ein Kosmetikstudio an.

Thierry wuchs heran und begann 2006 eine Kochlehre, der sich mehrere Stationen anschlossen – unter anderem in renommierten Häusern in Luxemburg, Mainz und Wien. Irgendwann reifte in ihm der Beschluss, sich in der Heimat selbstständig zu machen. „Im Kopf hatte ich das lange geplant“, sagt Roussel.

Seit 2019 gibt es „La Bonne Adresse“

Der Familienrat beschloss, aus einer der Ferienwohnungen ein Restaurant zu machen. Es öffnete 2019. Ferienwohnungen sind ja meist nicht riesengroß, und so passen auch in das „La Bonne Adresse“ nur etwa 20 Gäste. Bei gutem Wetter kommen draußen noch mal so viele Plätze dazu.

Kommen wir zum Herzstück – der Küche. Thierry Roussel ist seinen familiären Wurzeln treu geblieben. Die französische Note ist unübersehbar. Es steht viel Fisch, der mehrmals in der Woche vom Pariser Großmarkt geliefert wird, zur Auswahl. Neben Weinen aus dem eigenen Betrieb und renommierten Betrieben der Mosel gibt es auch französische Spitzenklasse und fünf (!) Champagner. Wer französischer Lebensart frönen will, kann einen Pernod genießen.

Auf der Karte steht jeweils ein Menü mit Fleisch und Fisch. Auch für die Vegetarier ist gesorgt. Der Gast kann auch à la carte essen und sich die Komponenten auch selbst zusammenstellen.

Feine französische Küche im La Bonne Adresse: leger und ohne Dresscode

Ein Menü besteht nicht nur aus drei bis sechs Gängen. Vorher wird ein Amuse-Gueule, der Gruß aus der Küche, serviert. Mehrere Sorten Brot mit aufgeschlagener Butter und zwei Sorten Salz schließen sich an. Und nach dem Dessert gibt es zusätzlich noch etwas Süßes aus der Pâtisserie.

Auch die Entenbrust zeigt den französischen Einschlag. Foto: Oliver Götz

Was Thierry kocht, präsentiert seine Partnerin Jane Schauberger den Gästen. Die aus Maring-Noviand stammende gelernte Hotelfachfrau serviert nicht nur. Sie berät auch bei der Getränkeauswahl und stellt auch die kleinen Süßigkeiten her.

Das hört sich alles irgendwie vornehm an. Soll es aber nicht. „Bei uns geht es leger zu, einen Dresscode gibt es nicht“, sagen die beiden. Auch die Preise bleiben im Rahmen. Sie werden zwar aktuell, wie überall, auch steigen. Doch ein Drei-Gang-Menü wird immer noch unter 40 Euro angeboten. Das teuerste Menü kostet knapp 100 Euro. Auf der neuen Karte wird es zusätzlich auch ein „Menü legere“ geben.

Der große Vorteil im Hause Roussel: Es ist ein Verbund aus Weingut, Feriendomizil, Restaurant und Kosmetikstudio. Jeder ist für Vieles greifbar, einer ist immer da, die Hilfe untereinander wird großgeschrieben.

Die vegetarische Version der Gänseleber spricht nur das Auge an. Sie begeistert die Gäste. Foto: Oliver Götz

Restaurantführer „Gusto“: Fünf Pfannen für Roussels Restaurant

Fünf Pfannen mit einem Pfeil nach oben hat das Restaurant im Restaurantführer „Gusto“. Zum Vergleich: Das „Sonnora“ in Dreis und „Schanz“ in Piesport, beide zur deutschen Spitze gehörend, finden sich dort mit jeweils zehn Pfannen wieder.

Thierry Roussel ist nicht so vermessen, laut von solchen Auszeichnungen zu sprechen. Er freut sich erst einmal über viele lobende Worte der Gäste, von denen viele schon Stammkunden geworden sind. Aber ein bisschen Schielen ist schon erlaubt. Thierry Roussel und Jane Schauberger waren auch schon beim Drei-Sterne-Koch Thomas Schanz in Piesport zu Gast. „Ich hatte hinterher Tränen in den Augen. Ich habe noch nie so gut gegessen“, sagt Jane Schauberger. Dass Schanz auch schon bei ihnen war, freut das Paar natürlich.

Dass die beiden ehrgeizig sind und perfekt sein wollen, ist schnell zu merken. „Ich bin immer früh in der Küche, um Soßen anzusetzen“, sagt Roussel, bei dem nur Frisches verarbeitet wird und Geschmacksverstärker keinen Platz haben.

In dem Zusammenhang muss das Amuse-Gueule erwähnt werden. Es ist eine vegetarische Version der in Frankreich legendären Gänseleber. Cashew-Nüsse, Schalotten, Cognac, Wermut, Trüffel und einiges mehr sind die Zutaten und bieten auf dem Teller ein tolles Bild. „Viele Gäste sagen, sie schmeckt besser als richtige Gänseleber“, freut sich Thierry Roussel.