Top-Gastronomie La Liste: Diese Restaurants in der Region gehören zu den besten der Welt

Was haben New York, Paris und zwei Dörfer in der Eifel gemeinsam? In allen Orten gibt es ein Restaurant, das in den Top 1000 von „La Liste“ steht. Und nicht nur das: Eins hat es mit seiner Punktzahl aufs Treppchen geschafft.

24.11.2023 , 17:58 Uhr

Das Im Drei-Sterne-Restaurant Waldhotel Sonnora gehört zu den besten der Welt. Foto: TV/Christian Moeris