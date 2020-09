Umwelt : Umweltschützer untersuchen Brunnenwasser

Wittlich (red) Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Dienstag, 29. September, auf dem Ottensteinplatz vor der Schlossgalerie in Wittlich eine Untersuchung von Brunnenwasser aus heimischen Gärten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken