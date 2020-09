Kino : Gelungene Ladies-Movie-Night im Mosel-Kino

Bernkastel-Kues (red) Im Mosel-Kino in Bernkastel-Kues fand die erste von zwei Nachholvorstellungen der beliebten Ladies-Movie-Night statt. Aufgrund der Corona-Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz konnte die Vorführung nicht wie üblich ablaufen.

Aber die „Ladies“ zeigten sich flexibel und gut gelaunt. Der Film konnte pünktlich gestartet werden. Der gesamte Abend verlief reibungslos und harmonisch. Das Team des Mosel-Kinos freut sich bereits auf die zweite Veranstaltung, die am Mittwoch, 14. Oktober, stattfindet. Sollte jemand aus terminlichen Gründen nicht an der nächsten Ladies-Movie-Night teilnehmen können, kann die Eintrittskarte vor der Veranstaltung an der Kasse des Mosel-Kinos zurückgegeben werden. Foto: Annelie Servatius/Mosel-Kino