Längste Musikmeile an der Mosel : Längste Musikmeile Deutschlands schlängelt sich am 3. Juli entlang der Mosel: Jetzt anmelden

Der Komponist des Liedes „Im weiten deutschen Lande“ ist Johann Georg Gerhard Schmitt, 1821 in Trier geboren; 1900 in Paris gestorben. Er war Domorganist in Trier, Organist und Kapellmeister in Paris. Er verfasste mehr als 200 Kompositionen und theoretische Schriften. In Trier ist der Georg-Schmitt-Platz nach ihm benannt.