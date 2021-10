Workshops : Werkstatt zur Zukunft der Erbeskopf-Region

Hermeskeil/Thalfang/Morbach (red) Wie soll sich die Region rund um den Erbeskopf weiterentwickeln? Das ist das Thema eines digitalen Jugend-Workshops, zu dem die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf für Donnerstag, 21. Oktober, einlädt.

Hintergrund des Workshops ist die neue Strategie zur Förderung von Projekten von 2023 bis 2029, an der die LAG Erbeskopf zurzeit arbeitet. Für diese neue Förderphase sollen die Bürger mitentscheiden, für welche Projekte dann Zuschüsse der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz in den Hunsrück und Hochwald fließen.

Im Sommer fanden bereits vier Ideen-Workshops zur neuen Förderstrategie der LAG Erbeskopf statt. Deren Ergebnisse sollen am Dienstag, 26. Oktober, in einer Zukunftswerkstatt ab 18 Uhr in der Hochwaldhalle in Hermeskeil vertieft werden. Dazu wurden Einladungen per E-Mail an die Besucher der Workshops versendet. Aber auch Besucher, die sich bislang noch nicht eingebracht haben, sind willkommen: Anmeldung unter https://zukunft-lag-erbeskopf.questionpro.eu