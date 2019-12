Finanzmittel : Eine halbe Million für acht Projekte

Laubach/Morbach (red) Die Leader-Aktionsgruppe Hunsrück hat bei ihrer jüngsten Sitzung in Laubach (Rhein-Hunsrück-Kreis) eine ganze Reihe von interessanten Projekten für den ländlichen Raum auf den Weg gebracht.

Acht Einzelvorhaben können von rund 445 000 Euro an Mitteln der Europäischen Union und des Landes profitieren. Gefördert werden folgende Vorhaben: das geplante Traumschleifchen, ein Premiumspazierweg in Morbach-Gonzerath (der TV berichtete), ein Aussichtsturm am Idarkopf in der Verbandsgemeinde Rhaunen, das Projekt Digital Lokal der Kastellauner Werbe- und Fördergemeinschaft, Verbandsgemeinde Kastellaun, Gehlweiler– eine Heimat auch für Touristen, VG Kirchberg, ein Inklusionsprojekt Siedlung Schloss Wartenstein, Kreis Bad Kreuznach, ·Besucherpavillons am Schloss Dhaun, ebenfalls im Kreis Bad Kreuznach, Intelligentes Dorf – Wifi für alle, VG Cochem, und das Projekt Tele-Hebamme der Stiftung Kreuznacher Diakonie.·