Serie : Lage, Lage, Lage!

Die Paulskirche bei Lieser. Foto: TV/Carmen Sadowski

TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“ – Heute: die Paulskirche bei Lieser

Die Paulskirche hoch in den Weinbergen bei Lieser ist reizend, keine Frage. Was dieses Kirchlein jedoch zu einem Glücksort macht, ist seine außergewöhnliche Lage. Wunderbar, was hier für eine Landschaft entstand, weil sich die Mosel auf ihrem Weg nach Koblenz vor über 100 000 Jahren anders entschied. Dem Gotteshaus zu Füßen erstrecken sich grüne Felder, Dörfer und Reben. Die Besucher sind wahrlich ergriffen, wenn der Blick über das ehemalige Flussbett schweift. Das erkennt man am verklärten Lächeln.

Die Energie dieses Ortes haben die Menschen vermutlich schon immer gespürt. Denn der Legende nach befand sich schon vor dem Bau der ersten Kirche eine Kultstätte an selber Stelle. Im Mittelalter pilgerten die Gläubigen dann aus 14 Dörfern wegen einer Kreuzreliquie her. Und während der Revolution im Oktober 1848 haben sich 15 000 Demokraten hier versammelt, um für die Verbesserung ihrer sozialen Lage zu demonstrieren. Zuvor wohnten 200 Jahre lang Eremiten in einer winzigen Klause. Die sogenannten „Paulsbrüder“ kümmerten sich um die Andacht und hielten die Kapelle in Schuss. Nachdem der letzte Einsiedler verstorben war, machten sich allerdings Plünderer über die unbehütete Einrichtung her. Viehtreiber sollen sich bei Gewitter sogar mitsamt Kühen in dem Gotteshaus untergestellt haben.

Extra TV-Serie Glücksorte an der Mosel Die Beiträge der Serie stammen aus dem Buch „Glücksorte an der Mosel“ von Carmen Sadowski. Darin werden 80 verschiedene mehr oder weniger bekannte Orte an der Mosel empfohlen. Einige ausgewählte veröffentlicht der Trierische Volksfreund. Das Buch ist erschienen im Droste Verlag. Es hat 168 Seiten und kostet 14,99 Euro. ISBN 978-3-7700-2084-3

Auch heute noch bekommt der kleine Bau während der Saison an Sonntagen viel Besuch. Denn wer Stille sucht, kann sie an diesem Ort des himmlischen Friedens finden. Einheimische und Touristen kommen her, um Kraftstoff für die Seele zu tanken. Und wer zum ersten Mal den Vorraum der Kapelle betritt, kann kaum glauben, was er entdeckt: Auf einem Tisch stehen Wein und Bier nebst alkoholfreien Getränken für Besucher bereit. Für einen kleinen Obolus in die Kasse des Vertrauens nimmt man sich davon, setzt sich auf den dicken Stein vor der Kirche, trinkt und seufzt. Wer auch nur einen winzigen Funken Spiritualität in sich hat: Hier wird er gezündet.

Tipp: Die Paulskirche ist ab 1.5. bis 31.10. sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen nach Vereinbarung, Telefon 06531/2424 oder 6457.

