Jugend : Land fördert Ferienbetreuung

Bernkastel-Wittlich Auch in diesem Jahr wird es in den großen Ferien wieder viele Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis Bernkastel-Wittlich geben. Das Land Rheinland-Pfalz fördert diese mit 26 610 Euro.

Insgesamt stehen landesweit dafür eine Million Euro zur Verfügung. Das sind 700 000 Euro mehr als im Jahr 2016. Mit dem Doppelhaushalt 2017/18 waren erstmals die Mittel für die Ferienbetreuung von 300 000 Euro in 2016 auf 750 000 Euro in 2017 und auf eine Million Euro in 2018 erhöht worden. 2019 stehen jetzt wieder eine Million Euro für die Ferienbetreuung bereit. Dabei bekommt jedes Jugendamt neben einer finanziellen Grundausstattung von 7400 Euro eine individuelle Summe, die sich nach dem Anteil der Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren in einem Jugendamtsbezirk richtet.