Bernkastel-Wittlich : Land fördert Feuerwehren

Bernkastel-Wittlich (red) Wie die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Bettina Brück, mitteilt, fördert das Land mit weiteren 334 000 Euro die Feuerwehren im Landkreis Bernkastel-Wittlich aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

Die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf erhält 142 000 Euro für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für Horath und Thalfang. Insgesamt 114 000 Euro erhält die Verbandsgemeinde Wittlich-Land zur Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges für Binsfeld sowie eines Mehrzwecktransportfahrzeugs für Altrich. 78 000 Euro gehen an die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges am Standort Kues.