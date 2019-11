Verkehr : Landesbetrieb Mobilität weist Vorwürfe zurück

Morbachouvelle Die Straßenbaubehörde verteidigt den geplanten Rückbau der Hunsrückhöhenstraße zum Wirtschaftsweg nach Fertigstellung der B 50 neu und wehrt sich gegen Kritik aus Morbach.

In der jüngsten Morbacher Gemeinderatssitzung hatten die Vertreter aller Fraktionen die Behörde in Zusammenhang mit dem Neubau der B 50 neu und des damit verbundenen beabsichtigten ­Rückbaus von Abschnitten der Hunsrückhöhenstraße zu Wirtschaftswegen teils massiv kritisiert (der TV berichtete). Dagegen wehrt sich der Landesbetrieb Mobilität. Die Ratsmitglieder fordern ein Kreisstraßennetz parallel zur neuen autobahnähnlichen Trasse zur Aufnahme des langsam fahrenden und des lokalen Verkehrs. Dabei soll die Hunsrückhöhenstraße als klassifizierte Straße erhalten bleiben. Besonders in Rage bringt Thomas Wagner, stellvertretender Leiter des LBM Bad Kreuznach, der Vorwurf der Bösartigkeit im Rahmen ihrer Planungsarbeit. Das weist die Behörde entschieden zurück. „Der Vorwurf ist unsachlich, falsch und stellt eine Herabwürdigung unserer Arbeit an dieser wichtigen Ausbaumaßnahme dar“, sagt Wagner. Dritten Personen werde dadurch suggeriert, die Mitarbeiter der Behörde würden bewusst und vorsätzlich andere schädigen. „Das ist nicht zutreffend“, sagt er.