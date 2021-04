Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr als „Flower-Power“ an der Mosel : Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues: Details zur Landesgartenschau-Bewerbung bekannt

Mehr Blumen an die Mosel: Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach bewerben sich gemeinsam für die Landesgartenschau 2026. Foto: dpa Foto: ZB/Martin Schutt

Traben-Trarbach/Bernkastel-Kues Die Kernbereiche Kueser Plateau in Bernkastel-Kues und Mont Royal in Traben-Trarbach sollen mit der Landesgartenschau weiter entwickelt und in Wert gesetzt werden. Für die Kommunen könnte das Event ein Millionengeschäft werden.