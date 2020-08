Kultur : Flux4Art: Landeskunstschau findet statt

Wittlich Nichts im Jahr 2020 ist gewöhnlich. Und genau deshalb wird die Landeskunstschau „Flux4Art 2020. Kunst in Rheinland-Pfalz“ ab dem späten Herbst stattfinden – das hat der Berufsverband Bildender Künstler Rheinland-Pfalz im Bundesverband als Träger entschieden.

Landesweit und dezentral werden innovative und zeitgenössische Kunst-Positionen vom 2. Oktober bis 7. Februar 2021 an drei unterschiedlichen historischen Orten gezeigt, darunter auch in Wittlich.

Den Auftakt der Landeskunstschau bildet die Ausstellung auf der Sayner Hütte in Bendorf (20. Oktober – 1. November), gefolgt vom Forum Alte Post in Pirmasens (8. November – 17. Januar 2021) und der Casa Tony M. in Wittlich (10. Januar – 7. Februar 2021).