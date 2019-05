Schule : Sieg mit dem goldenen Schnatz

Malborn/Wittlich Beide Landessieger eines Konstruktionswettbewerbs der Ingenieurkammer kommen aus dem Landkreis.

Der neunjährige Leonard Nalbach aus Malborn ist kein Freund vieler Worte. Dabei hat er allen Grund, stolz zu sein. Denn sein Modell „Fußball-Coaster“, das er im Rahmen des Wettbewerbs „Achterbahn – schwungvoll konstruiert“ der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und des Bildungsministeriums eingereicht hat, ist in seiner Altersklasse (Schüler bis zum 8. Schuljahr) als beste Konstruktion ausgezeichnet worden. Am 14. Juni fährt er gemeinsam mit seinem Vater Sebastian Nalbach nach Berlin, wo im Technikmuseum der bundesweite Sieger ausgewählt wird. Auf der 30 mal 60 Zentimeter großen grün ausgelegten Fläche läuft die Kugel von einem 40 Zentimeter hohen Turm über einen Looping und eine Steilkurve in ein Fußballtor. Tipp-Kick-Figuren und ein kleiner Fußball inmitten des Modells machen die Dekoration perfekt. Leonard hat mit seinen Eltern, die beide Ingenieure sind, ideale Ratgeber. Doch das meiste hat der Neunjährige im Zeitraum von November bis Ende Februar selbst gemacht. „Der Papa hat festgehalten, Leonard hat die Kreissäge gezogen, selber gebohrt, verklebt, gesteckt und wo nötig alles mit der Heißklebepistole montiert“, sagt Vater Sebastian Nalbach.