Auszeichnung : Landesverdienstmedaille für Edmund Linden aus Plein

Trier/Plein (red) Die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz überreichte Begoña Hermann von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier an Edmund Linden aus Plein. Er wird für seine großen sportlichen und gesellschaftlichen Verdienste geehrt.

Linden ist seit vielen Jahren gemeinnützig im sportlichen Bereich aktiv. Er ist Erster Vorsitzender des Sportvereins FSV Plein und engagiert sich ehrenamtlich in der Ortsgemeinde, in Vereinen und Verbänden. Er hat 2008 den gemein­nützigen Verein Benefiz-Radler gegründet und ist seitdem dessen Vorsitzender. Durch Sponsoren, Weggefährten, Unterstützer und Gleichgesinnte wurden in der 13-jährigen Vereinsgeschichte fast 400 000 Euro zugunsten sozialer Projekte zusammengetragen.