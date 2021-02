Corona : Im Landesvergleich zählt der Kreis Bernkastel-Wittlich nur wenige Neuansteckungen

Bernkastel-Wittlich (red) Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich sind am Sonntag, 7. Februar, neun Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden, am Samstag waren es drei Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt von 22,2 auf 29,3 Fälle je 100 000 Einwohner.

Trotz des Anstiegs liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weit unter dem Landesdurchschnitt. So haben beispielsweise der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Kreis Birkenfeld und andere Kreise im Land noch mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 zu kämpfen (Stand 7. Februar). Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für eine Person, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne Entlassenen auf 1762 ansteigt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle betrug am Sonntag 1935. Unter Berücksichtigung der 53 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 120. Im Verbundkrankenhaus werden sechs Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Geimpft wurden im Landkreis bis zum Samstag, 6. Februar, insgesamt 3669 Personen. Demnach sind 3,26 Prozent der Kreisbevölkerung (erst-)geimpft.