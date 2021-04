Haushalt : Landfrauen mit Koch-Livestream

Bernkastel-Wittlich In Kooperation mit der milag (milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz-Saar) präsentiert der Landfrauenverband im Kreis Bernkastel-Wittlich am Samstag, 17. April, von 15.30 bis 18 Uhr ein digitales Live-Cooking-Event mit Markus Reis aus dem Zeltinger Hof und Claudia Müller vom WeinGut Benedict Loosen-Erben.

Gekocht wird ein Drei-Gänge-Milchmenü (Bärlauch-Cappuccino mit frittierter Chorizo; Kalbsragout in Milch gegart, Kartoffelrösti und Gemüsebouquett; frittierte Frischmilch mit rotem Weinbergspfirsich-Kompott oder frischen Früchten). Reis und Müller zeigen per Livestream wie dieses Menü in der eigenen Küche zubereitet werden kann. Vorab erhalten die Teilnehmer eine Einkaufsliste und Vorbereitungstipps.