Soziales : Landfrauen fahren zur Demo

Wittlich (red) Der Land-Frauenverband fährt am Mittwoch, 25. September, zur Demo gegen die Schließungen der Geburtshilfestationen nach Mainz. Abfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz Viehmarkt in Wittlich. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 06571/953100.