Gastronomie : Neue Pächter: Landgasthof Wey eröffnet

Rivenich Die Gastronome Sebastian Wagner (Koch) und Natascha Müller-Wagner (Service) sind neue Pächter des Landgasthofs Wey in Rivenich (wir berichteten).

Nach monatelangem Warten wegen der coronabedingten Einschränkungen öffnet der Traditionsbetrieb nun am Mittwoch, 2. Juni, nach rund zweieinhalb Jahren Schließung wieder seine Türen. Los geht es im Innen- und Außenbereich um 17 Uhr. Voraussetzungen sind ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest (kann vor Ort gemacht werden), Genesene oder vollständig Geimpfte fallen nicht unter die Testpflicht.

Das Gebäude, in dem sich der Landgasthof Wey befindet, wurde 1827 erbaut und ist ein ehemaliges landwirtschaftliches Wirtschaftshaus mit Schnapsbrennerei am Ortsausgang von Rivenich in Richtung Klüsserath Es ist seit mehr als 100 Jahren ein Gasthof, seit 2018 allerdings geschlossen.