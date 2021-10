Justiz : Von der Drogenwohnung hinter Gitter

Trier/Morbach Das Landgericht Trier hat drei Angeklagte zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt - wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Tätertrio nahm die Urteile ruhig entgegen, die Verurteilten wirkten fast erleichtert.

Auf der Anklageliste gegen beide Männer standen auch Aktionen wie etwa der Ein- und Verkauf von Marihuana im Halb-Kilo-Bereich in Wittlich oder der Ankauf von flüssigen Amphetaminbasen, die dann von N. in der Morbacher Wohnung von S. aufbereitet wurden. Gekauft wurden die Basen bei einem „Fachdealer“ in Offenburg/Baden-Württemberg. Gegen diesen und den mit ihm verwandten Marihuanagroßhändler in Wittlich laufen dank des nach seiner Festnahme aussagefreudigen N. eigene Verfahren.