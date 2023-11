Nach dem Urteil in die Klinik Prozess um Brandstiftung in Wittlich: Freispruch für Angeklagte, doch in Freiheit darf sie nicht

Eine 63-Jährige soll im Februar 2022 in ihrer Wohnung in Wittlich Feuer gelegt haben. Deshalb musste sie sich vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie soll, vermindert schuldfähig, in der Wohnung Akten, die in einem Regal lagen, angezündet und sich danach in ihrem Zimmer verbarrikadiert haben.