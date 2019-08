Justiz : Landgericht verurteilt Dealer

Foto: picture alliance / Frank Leonhar/Frank Leonhardt

Bernkastel-Kues/Trier Die große Jugendkammer am Trierer Landgericht hat am Dienstag zwei junge Männer im Alter von 22 und 31 Jahren verurteilt. Sie sollen zwischen Februar 2018 und 2019 an der Mittelmosel und im Hunsrück mit Drogen gehandelt haben.

