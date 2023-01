Justiz : Nach mildem Urteil: Verurteilter Traben-Trarbacher beschimpft das Gericht

Traben-Trarbach/Trier Mildes Urteil am Landgericht Trier: Zwei Jahre und vier Monate muss ein Serientäter aus Traben-Trarbach in Haft. Die Unterbringung in der Psychiatrie bleibt ihm erspart.

Verkehrte Welt im Saal 70 des Trierer Landgerichts: Ein überführter Täter, der seit Monaten Traben-Trarbach und die örtliche Polizei mit wilden öffentlichen Auftritten in Atem gehalten hatte, kommt vor der Ersten Großen Strafkammer für zwölf vorgeworfene, teils heftige Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, mit einem milden Urteil davon.

Doch anschließend beginnt er zu toben. „Zwei Jahre und vier Monate Haft“ hat die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz zuvor verkündet. Keine Rede mehr von der bis dahin drohenden unbefristeten Einweisung in eine psychiatrische Klinik, so wie es der Sachverständige am letzten Tag der Beweisaufnahme empfohlen hatte. Andere Verurteilte hätten sich nun still ihrem Schicksal gefügt – war doch die „unbefristete Einweisung“ vom Tisch. Doch dieser Mann brüllt los und beschimpft das Gericht als er erfährt, dass er nicht bis zum späteren Haftantritt vorläufig freikommt, sondern gegen ihn aus Sicherheitsgründen ein neuer Haftbefehl ergeht.

Den hatte der Staatsanwalt beantragt. „Ihr habt mein Leben zerstört! Weshalb?“ brüllt er und hat auch schon seinen Stuhl gepackt als wolle er damit werfen, was die Polizeibeamten aber verhindern. Sein Verteidiger Andreas Bogner und der Dolmetscher reden beruhigend auf ihn ein. Da der Syrer bei seinen Tiraden oft ins Arabische verfällt, verstehen die „Angesprochenen“ inhaltlich nichts. „Legen sie ihm hier im Haus nicht die Fesseln ab“, sind die letzten Worte der Vorsitzenden beim Hinausgehen.

Es hätte für den 31-Jährigen auch anders kommen können, denn die Prognose des Gutachters war schlecht (wir berichteten). Kurz zusammengefasst: Der 31-Jährige leide an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Dazu verwies der Experte auch auf eine Stellungnahme der Klinik Nette-Gut, in der der Angeklagte untergebracht war. Es heißt darin, dass der Mann auch ohne Alkohol- oder Cannabiszugang sich impulsiv, aggressiv, konfliktbereit und ohne Krankheitseinsicht gezeigt habe. Daher empfahl der Gutachter die Einweisung in die Psychiatrie, ansonsten bestehe hohe Wiederholungsgefahr und die Gefahr neuer Straftaten. Der Staatsanwalt griff am letzten Verhandlungstag diese Empfehlung auf und beantragte neben zwei Jahren und vier Monaten Haft die Einweisung in die Psychiatrie.

Doch die Erste Große Kammer sieht dies anders – vermutlich auch aus Sorge, ihr könnte das Urteil später vom Revisionsgericht (BGH) wegen Rechtsfehlern um die Ohren geschlagen werden. In der Urteilsbegründung fasst Vorsitzende Schmitz zunächst den Lebenslauf des Angeklagten zusammen und erläutert die in der Beweisaufnahme festgestellten Tatnachweise zu den einzelnen zwölf Anklagepunkten. Der Angeklagte habe schuldhaft gehandelt, in einigen Fällen sei aber verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen. Er leide unter einer Persönlichkeitsstörung, deren Auswirkungen durch den Genuss von Alkohol und/oder Cannabis noch verstärkt würden.