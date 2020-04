Glaube : Ostern feiern: Jeder für sich, aber doch gemeinsam

Bischof Stephan Ackermann hält online Messe. Foto: TV/Bistum

Bernkastel-Wittlich Auch wenn vieles zurzeit eingeschränkt ist, haben die Kirchengemeinden einige Wege gefunden um trotzdem verbunden zu bleiben.



Von Angelina Burch

Besonders an den kirchlichen Feiertagen hat für viele gewöhnlich der Besuch des Gottesdienstes in der Kirche dazugehört. Um die Glaubensangebote weiterhin zu ermöglichen und auch die Verbundenheit untereinander auszudrücken, haben sich die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden viele alternative Glaubensangebote für die Ostertage überlegt.

Wallfahrtskirche Klausen Zusätzlich zu den Live-Übertragungen der Gottesdienste, die schon seit dem 22. März ausgestrahlt werden, werden diese auch als Telefongottesdienst unter der Nummer 0211/4911111übertragen. Außerdem wird täglich um 17 Uhr ein Tagesimpuls von Pater Albert gesendet.

Angebot der Online- und Telefongottestdienste (übertragen auf YouTube und am Telefon):

Foto: TV/Schramm, Johannes

Gründonnerstag: 19 Uhr

Karfreitag: 15 Uhr

Osternacht: 21 Uhr

Ostersonntag: 10.30 Uhr und 12 Uhr „Frag den Pater“ mit Live-Chat

Ostermontag: 10.30 Uhr Familiengottesdienst und um 14 Uhr eine Auto-Andacht auf dem Parkplatz an der Trierer Straße in Klausen

Dekanat Wittlich

Pfarreiengemeinschaft Wittlich Auch wenn durch die Einschränkungen das gewohnte kirchliche Leben nicht möglich ist, wird die Pfarreiengemeinschaft Wittlich in der St. Markus Kirche ein alternatives Programm an Ostern durchführen. Die Seelsorger sind weiterhin immer telefonisch oder per Mail erreichbar.

Online-Gottesdienste mit Kaplan Carsten Scher an Ostern auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Wittlich:

Gründonnerstag: 18 Uhr

Karfreitag: 17 Uhr

Karsamstag: 21 Uhr Feierliches Glockengeläut aller Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Wittlich

Ostersonntag: 10 Uhr

Ostermontag: 10 Uhr

Dekanat Bernkastel

Pfarreiengemeinschaft Morbach Auch die Pfarreiengemeinschaft Morbach wird iher Gottesdienste aus der Pfarrkirche St. Anna in Morbach übertragen, um so weiter in einer Gebetsgemeinschaft verbunden zu bleiben. Neben den Online-Gottesdiensten wurde die Internetkirche für Kinder eingerichtet, bei der zu jedem Gedenktag Ausmalbilder und Bastelanleitungen zur Verfügung gestellt werden.

Online-Gottesdienst mit Pastor Michael Jakob auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Morbach:

Gründonnerstag: 18 Uhr

Karfreitag: 15 Uhr

Ostersonntag: 10 Uhr

Pfarreiengemeinschaft Rechts und Links der Mosel Die Pfarreien der Gemeinschaft Rechts und Links der Mosel stehen unter dem Motto „Gottesdienstlose Zeit ist keine gottlose Zeit“ zusammen. In den 13 Kirchen und Kapellen werden an jedem Tag der Kar- und Ostertage ab spätestens 11 Uhr Impulse als eine Art Gottesdienst für Zuhause ausliegen. Um die Osternacht mitfeiern zu können, melden Sie sich bei Pfarrer Andreas Kern. Er schriebt Ihren Namen auf eine kleine Kerze, die er in der Osternacht anzündet.

Angebote an den Ostertagen:

Gründonnerstag: Bild und Impulsblatt

Karfreitag: kleines gebasteltes Kreuz und Impulsblatt

Karsamstag: Stein und Impulsblatt

Ostersonntag: kleine gesegnete Osterkerze und Impulsblatt und um 10.30 Uhr werden in den acht Pfarrkirchen und in der Kirche Maring die Glocken leuten

Jugend Bistum Trier

Kirche der Jugend Marienburg Neben Telefongottesdienste bietet die Kirche der Jugend noch weitere Angebote wie eine Bastelanleitung für einen Mini-Ostergarten oder die Ostergeschichte als Video, um die Bräuche aufrechtzuerhalten.

Telefongottesdienste an Ostern mit Jugendpfarrer Jan Lehmann:

Gründonnerstag: 21 Uhr Ölbergstunde

Karsamstag: 21 Uhr Osternacht-Feier als Wort-Gottesdienst

Ostermontag: 11.30 Uhr Eucharistiefeier

Evangelischer Kirchenkreis Trier Auch die Evangelischen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Trier setzen ein Zeichen der Verbundenheit und bieten einiges online an. Dazu gehören Ostervideoandachten, Osterfamilenandachten auf YouTube, Livestream-Gottesdienste und Seelsorgeangebote. Alle Angebote finden Sie auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Trier.

Evangelische Kirchengemeinde Wittlich Über die Ostertage gibt es die Aktion „Wittlich betet - in 2020 täglich um 20.20 Uhr“, gemeinsam mit der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Wittlich lädt die Evangelische Kirchengemeinde täglich dazu ein, zu Hause eine Kerze ins Fenster zu stellen und von dort aus das Vater Unser zu beten.

Den Online-Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Burgard gibt es auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich:

Karfreitag: 9.30 Uhr „Andacht zum Mitfeiern an Karfreitag“ und um 15 Uhr läutet die Glocke „Frieden“ der Christuskirche für zehn Minuten

Ostersonntag: 9.30 Uhr Läuten aller Glocken der Christuskirche für zehn Minuten

Evangelische Kirchengemeinde Thalfang-Morbach Neben den Online-Gottestdienste kann auch die aktuelle Lesepredigt online gelesen werden. Die Videos und Predigten sind auf der Internetseite verfügbar.

Online-Gottesdienste aus Thalfang und Morbach:

Gründonnerstag: 18 Uhr (Morbach)

Karfreitag: 10.30 Uhr (Thalfang)

Ostersonntag: 10 Uhr (Morbach) und 10.30 Uhr (Thalfang)

Evangelische Kirchengemeinde Mülheim an der Mosel und Veldenz Die Kirchengemeinden haben für Karfreitag und Ostern ein Gottesdienstheft mit Liedern, Gebeten und Predigten erstellt, das auf der Internetseite zu finden ist. Außerdem läuten die Glocken aller sechs kirchen der Evangelischen Kirchengemeinden Mühlheim und Veldenz jeden Abend um 19.30 Uhr und um 19 Uhr können alle gemeinsam am Fenster eine Kerze anzünden. Jeden Sonntag wird die aktuelle Predigt von Pfarrer Berke auf YouTube unter dem Stichwort Pfarrer Thomas Berke hochgeladen. Für die Kinder wurde eine Kinderzeitung mit einer biblischen Geschichte, einem Gebet und Bastelideen erstellt.