Mobilisierung : Wird der Kreis bald smart?

Bernkastel-Wittlich Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat sich für eine Förderung bei dem Projekt „Smart Cities“ beworben. Die Bereiche Digitalisierung und Mobilisierung stehen dabei im Vordergrund.

Bei alle dem sei es besonders wichtig, dass alle Menschen im Landkreis davon profitieren. So soll jeder, unabhängig vom Alter, dem Geschlecht oder der Herkunft in die Digitalisierung einbezogen werden. Dafür sollen „DigiCamps“ geschaffen werden, die Bildungsmodule für „Lebenslanges Lernen“ anbieten. Ein weiterer Zusatz wären mehr als 50 ehrenamtliche Digitalbotschafter im Kreisgebiet und sechs hauptamtliche Digitalisierungsmanager in den Verwaltungen. Das Projekt soll über zwei Jahre laufen und 90 Prozent des Betrags würden von der Förderung übernommen werden, so dass noch rund 64 000 Euro Eigenanteil bleiben. Derzeit sei der Kreis Bernkastel-Wittlich unter den letzten 22 Bewerbern. Die weitere Teilnahme am Bewerbungsprozess wurde in der zurückliegenden Sitzung des Kreisausschusses einstimmig beschlossen.