Bildung : Kreis Bernkastel-Wittlich ist Regionalpate

Hasborn (red) Die Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – spielen für die Zukunft eine zentrale Rolle und eröffnen Schülerinnen und Schülern vielseitige berufliche Chancen.

Daher wurde in Rheinland-Pfalz das Programm MINT-Regionalpate ins Leben gerufen. Grundschulen setzen das Bildungsprojekt „KiTec – Kinder entdecken Technik“ um und weiterführende Schulen „IT2School – Gemeinsam IT entdecken“. Sie erhalten kosten­lose Material­sets und Lehrer­fortbildungen, um Wissen kreativ und spielerisch zu vermitteln. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich stehen die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) Wittlich als Paten zur Verfügung. Die Grundschule am Eichenhain in Hasborn (Foto) ist eine der Schulen, die die Materialsets bereits einsetzt. Foto: Arpad Dobozy