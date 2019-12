Flüchtlinge : Landkreis nimmt an „Seebrücke“ nicht teil

Wittlich Die SPD scheitert im Kreistag mit einem Antrag zum Beitritt einer Flüchtlingsinitiative. Dafür gibt es viele Gründe.

Es gibt in Deutschland viele Initiativen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Eine davon ist die Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“. HInter der Inititiave steckt der Berliner Verein „Mensch Mensch Mensch“ unter dem Vorsitz Lisa Wegst. Die bundesweit tätige Initiative will „Brücken zu sicheren Häfen“ bauen.

Die Initiative Seebrücke ist bundesweit vertreten. In Rheinland-Pfalz nehmen Ingelheim, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Manz, der Landkreis Mainz-Bingen und Trier an ihr teil. Für jede der teilnehmenden Städte führt die Initiative im Internet Protokollseiten, in denen geprüft wird, ob folgende Punkte von den einzelnen Städten erarbeitet worden sind: Öffentliche Solidaritätserklärung , Aktive Unterstützung der Seenotrettung (zum Beispiel Patenschaft für ein Seenotrettungsschiff), die schnelle Aufnahme und Unterbringung von aus Seenot geretteten Menschen zusätzlich zur Verteilungsquote von Schutzsuchenden, die Unterstützung von Aufnahmeprogrammen mit zusätzlichen Aufnahmeplätzen , die Gewährleistung des „ kommunalen Ankommens“ , die nationale und europäische Vernetzung, die Beteiligung an einer aktiven Gestaltung einer menschenrechtskonformen europäischen Migrationspolitik und die Transparenz .

Dazu hat sie einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der im Internet einsehbar ist. So hat sich zum Beispiel Trier per Stadtratsbeschluss vom 26. September 2018 zum „sicheren Hafen“ dieser Initiative erklärt. „Seebruecke.org“ führt im Internet eine Liste, in der kontrolliert wird, ob Forderungen von den Kommunen, die sich ihr angeschlossen haben, erfüllt werden.

In der jüngsten Kreistagssitzung hatte die SPD-Fraktion einen Antrag gestellt, dieser Initiative beizutreten. Der Beschluss lautete: „Der Landkreis Bernkastel-Wittlich schließt sich der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ der Oberbürgermeisterinnen aus Bonn, Köln und Düsseldorf, der inzwischen viele weitere Städte und Landkreise in Deutschland angeschlossen haben, an und erklärt sich mit den Zielen der Seebrücke solidarisch. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich ist bereit, aus Seenot Gerettete aufzunehmen und wird damit zum „Sicheren Hafen“. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich verurteilt die Kriminalisierung der Seenotrettung im Mittelmeer. Der Landrat wird gebeten, die notwendigen Schritte einzuleiten.“

Der Beschluss wurde abgelehnt. Der Beigeordnete Alex Licht (CDU) betont, dass der Landkreis jederzeit geflüchtete Menschen aufnimmt und das unterstützt. „Niemand will, dass Menschen ertrinken. Das glaube ich, sollte für alle hier im Saal gelten. Aber ich warne davor, den Eindruck zu erwecken, dass durch kommunale Politik europäische Migrationspolitik beeinflusst werden kann,“ sagte Licht.