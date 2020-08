Ehrenamt : Landkreis Bernkastel-Wittlich sucht die „Stillen Stars“ 2020

Bernkastel-Wittlich Wer jemanden kennt, der sich in seiner Freizeit freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl und für seine Mitmenschen einsetzt, oder von einem Projekt weiß, das zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger beiträgt, kann sich bei der Kreisverwaltung melden.

Die Ehrenamtler und Initiativen können für die Auszeichnung mit dem Bürgerpreis „Stille Stars“ 2020 vorgeschlagen werden, den Landrat Gregor Eibes im Rahmen eines Festaktes am 1. Dezember 2020 in der Synagoge in Wittlich verleihen wird – falls es die Corona bedingten Einschränkungen zulassen.

Die Stillen Stars können zum Beispiel im Natur- und Umweltschutz, in der Jugendarbeit, in der Seniorenhilfe, für eine Selbsthilfegruppe, im Rahmen der Integration von Flüchtlingen, in der Realisierung eines Bürgerbus-Services oder aktuell in der Nachbarschaftshilfe zur Versorgung älterer Mitbürger während der Corona-Pandemie aktiv sein. Wichtig ist, dass sie für diese ehrenamtliche Tätigkeit noch keine Ehrung oder öffentliche Auszeichnung erfahren haben.

Mit dem Bürgerpreis „Stille Stars“ werden rund um den Internationalen Tag des Ehrenamtes, der jedes Jahr am 5. Dezember gefeiert wird, Menschen ausgezeichnet, die sich meist im Stillen, verborgen vor der Öffentlichkeit und abseits von traditionellen Ehrungen für das Allgemeinwohl engagieren.

Landrat Gregor Eibes ruft die Bernkastel-Wittlicher dazu auf, der Kreisverwaltung Kandidaten, Projekte und Initiativen für die Preisverleihung vorzuschlagen. „Für mich sind die stillen Stars die wahren Helden des Alltags. Unsere Gesellschaft braucht sie, leisten sie doch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement sehr viel Wertvolles für das gute Miteinander und eine hohe Lebensqualität in unserem Landkreis. Mit dem Bürgerpreis „Stille Stars“ wollen wir die wertvolle ehrenamtliche Arbeit der vielen „stillen ehrenamtlich Aktiven“ einmal bewusst in den Fokus der Öffentlichkeit rücken,“ so Landrat Gregor Eibes zur Zielsetzung des Bürgerpreises.

Eine Jury, die mit Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben sowie Vertretern der Kreisverwaltung besetzt ist, entscheidet über die Preisverleihung.

Wer ehrenamtlich engagierte Mitbürger oder besondere Projekte und Initiativen für die Auszeichnung als „Stille Stars“ 2020 vorschlagen möchte, kann dies bis zum 19. Oktober bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich tun.