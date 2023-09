Landkreis braucht Unterkünfte Wohnraum für Flüchtlinge gesucht: So will der Kreis Bernkastel-Wittlich private Vermieter ansprechen

Nach wie vor befinden sich viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland, um hier um Asyl zu bitten. Die Flüchtlingsströme werden in einem ersten Schritt in die zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende – unter anderem in Trier und Hermeskeil – zur Erstaufnahme gelenkt. Von da aus werden sie dann nach einem festen Zuteilungsschlüssel an die Kommunen verteilt, wo sie eine dauerhafte Unterkunft erhalten sollen.