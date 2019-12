Wittlich Der Landkreis will im nächsten Jahr 20 Millionen Euro in die Schulen, Kreisstraßen und weitere Projekte investieren. Dabei kommt er nicht aus den roten Zahlen heraus – die geplante Netto-Neuverschuldung für 2020 beträgt 1,67 Millionen Euro.

Er erinnert an die Krise, als 2015 durch den Bürgerkrieg in Syrien bedingt eine große Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland strömte. „Ohne die kommunale Familie wäre das in den Jahren 2015/16/17 überhaupt nicht zu bewältigen gewesen.“ In den vergangenen Jahren seien die Ausgaben in diesem Bereich indes wieder zurückgegangen. Dennoch müsse das Thema Kosten anders geregelt werden: „Es darf nicht sein, dass nächstes Jahr wieder 2,2 Millionen Euro an uns hängen bleiben.“