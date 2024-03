Bis 2027 sind 101 Hausärzte zu ersetzen Landkreise wollen Ausbildung junger Ärzte in der Region vorantreiben

Was tun gegen den Ärztemangel? Zuständig für die medizinische Versorgung sind die Landkreise. Gemeinsam mit den benachbarten Gebietskörperschaften Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Cochem-Zell hat sich der Landkreis Bernkastel-Wittlich der Aufgabe angenommen, die Versorgung sicherzustellen. In den vier Landkreisen sind bis zum Jahr 2027 insgesamt 101 Hausärzte zu ersetzen. Da laut einem Arbeitspapier davon ausgegangen werden muss, dass künftig mehr Frauen den Arztberuf ergreifen, die mehr Interesse an Teilzeitbeschäftigung haben, müsse man von einem weiter steigenden Bedarf ausgehen.