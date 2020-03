Sprunghafter Anstieg : Landkreis Bernkastel-Wittlich zählt nun 16 positive Corona-Fälle

Bernkastel-Wittlich Gestern waren es noch neun Fälle, heute sind es plötzlich 16 bestätigte Coronavirus-Infektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

(cmo) Die offizielle Fallzahl der am Corona-Virus erkrankten Personen ist am Donnerstag, 19. März, sprunghaft gestiegen.Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es im Landkreis Bernkastel-Wittlich mittlerweile 16 bestätigte Infektionen. Am Tag zuvor waren es noch neun bestätigte Fälle.