Ideenwettbewerb gegen den Ärztemangel Neues Konzept soll Ärzte aus dem Ausland aufs Land bringen

Das gibt es inzwischen zuhauf: Menschen in Deutschland, in unserem Landkreis, die keinen Hausarzt mehr finden. Kürzlich erst haben wieder Arztpraxen in Neuerburg und Pronsfeld ihre Schließung angekündigt. Und wie es inzwischen die Regel auf dem Land ist: Sie machen zu, ohne einen Nachfolger präsentieren zu können. Andere Ärzte entschließen sich immer häufiger, nur noch Privatpatienten zu behandeln. Wie der letzte verbliebene Hausarzt in der Stadt Speicher, der das vor wenigen Wochen bekannt gab.