TV-Serie : Ein 60 Meter hoher Gigant aus Ziegeln

Salmtal TV-Serie Landmarken: Bis Ende der 1980er Jahre wurde der weithin sichtbare Schornstein auf dem Gelände der Firma Unilux in Salmtal genutzt, um Holzabfälle zu verbrennen. Heute ist er stillgelegt.

Die Produktion der Firma Felke ist in Salmtal 1966 angelaufen. In Spitzenzeiten wurden dort am Tag 110 Küchen gefertigt. Die Ursprünge von Felke liegen im Hunsrück, in der Gemeinde Laufersweiler. Insgesamt produzierte das Unternehmen ab Mitte der 1960er Jahre in sechs Werken Möbel, von denen drei in Sohren und jeweils eines in Hermeskeil, Simmern und Salmrohr angesiedelt waren.