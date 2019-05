Auszeichnung : Landrat ehrt vorbildliche Projekte

Bernkastel-Wittlich Zu Hause alt werden: Daran, dass das für viele Senioren möglich ist, arbeiten viele Vereine und Projekte. Drei von ihnen wurden Preise verliehen.

(red) „Ein Finger allein kann keinen Stein aufheben.“ Mit diesem afrikanischen Sprichwort fasste Landrat Gregor Eibes die Ergebnisse des siebten Ideenwettbewerbes „Zu Hause alt werden“ bei der Preisverleihung zusammen. „Es bedarf vieler Akteure, vieler Finger und helfender Hände, damit ein Projekt gelingen kann. 14 Wettbewerbsbeiträge wurden eingebracht, die alle zeigen, wie erfinderisch und ideenreich die ehrenamtlich Aktiven in unseren Dörfern sind, um unsere älteren Mitmenschen in die Dorfgemeinschaft zu integrieren und ihnen adäquate Hilfsangebote zu unterbreiten“, erläuterte Eibes. Er dankte allen Teilnehmern für den Ideenreichtum und das Engagement, „durch das die demografische Entwicklung aktiv gestaltet wird, um unsere Dörfer als attraktive Lebensräume für Jung und Alt zu erhalten.“

Sozialkoordination Gemeindeschwester vor Ort: In Bausendorf wird eine ehrenamtliche Sozialkoordinatorin als Ansprechpartnerin eingesetzt, die in besonderen Lebenssituationen und Notlagen, bei Fragen zu Alter, Gesundheit und Pflege unterstützen kann (der TV berichtete bereits). Das Angebot wird in gemeinsamer Initiative der Ortsgemeinde Bausendorf, des Arbeitskreises „Achtsam miteinander-füreinander“, der Pfarrgemeinde Bausendorf und des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück umgesetzt. Der Kreis unterstützt den Aufbau des Angebotes mit einem Förderbetrag in Höhe von 3000 Euro.