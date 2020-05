Corona-Krise : Landrat Gregor Eibes fordert Öffnung der Hotels und Restaurants

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Wittlich An der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück leiden neben den Gastronomen vor allem die Hotelbetreiber unter der Corona-Krise. Landrat Gregor Eibes verlangt von Bund und Land klare Aussagen dazu, wann Hotels und Restaurants wieder öffnen dürfen. „Sonst droht vielen auch bisher erfolgreichen Unternehmen der Untergang mit dramatischen Folgen für die ganze Region“, sagt der Landrat.



(red) Die aufgrund der Corona-Pandemie getroffenen Verordnungen der Landesregierung führten in den vergangenen Wochen zu weitreichenden Einschränkungen in nahezu allen Lebensbereichen. Die Wirtschaft ächzt mittlerweile unter der drückenden Last der Krise und Verordnungen. Insbesondere die Hotellerie und Gastronomie an der Mosel, in der Eifel und dem Hunsrück im Kreisgebiet erleiden durch die verordneten Schließungen herbe Einbußen (der TV berichtete).

Doch im Gegensatz zu anderen Branchen gibt es für die Tourismusbranche noch keinen Fahrplan, der den Weg zurück in die Normalität aufzeigen würde. Allenfalls Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf können derzeit noch gewisse Einnahmen verbuchen. Bei den Hoteliers geht nichts mehr – und das seit nunmehr sieben Wochen.

Deshalb fordert der Bernkastel-Wittlicher Landrat Gregor Eibes im Vorfeld der Bund-Länder-Abstimmung am Mittwoch, 6. Mai, klare Aussagen zu einer geregelten Öffnung von Hotellerie und Gastronomie. „Mich erreichen nahezu täglich Brandbriefe von Restaurantbetreibern und Hoteliers, die sich in einer schier aussichtslosen Lage befinden“, schildert Eibes, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Mosellandtouristik GmbH sowie Vorsitzender der Regionalinitiative Mosel ist, die dramatische Situation in der Tourismusbranche. „Wenn nicht sehr bald eine Änderung eintritt, droht vielen auch bisher erfolgreichen Unternehmen der Untergang mit dramatischen Folgen für die ganze Region.“